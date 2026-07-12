دبلوماسي أمريكي يشكك في إدعاء إيران بأنها استهدفت السفن "بالخطأ"

شكك السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم /الأحد/ في إدعاء إيران باستهدافها السفن التي تعبر مضيق هرمز "بالخطأ".

وقال والتز- في تصريحات نقلتها شبكة " سي إن إن " الأمريكية- "هل سنصدق أنه من المفترض أن يتصرف ضباط صغار بمفردهم ويطلقون النار على السفن، ولا يواجهون أي عواقب من كيان ديكتاتوري قائم على التسلسل الهرمي مثل الحرس الثوري؟ أنا لا أصدق ذلك".

وأضاف: "أن ما تقوم به إيران هو انتهاك للقانون الدولي، بغض النظر إذا كنت طرفًا في نزاع ما، حيث لا يمكنك البدء في إطلاق النار في جميع الإتجاهات والهجوم على دول مجاورة والإعتداء على السفن والبُنى التحتية المدنية وزرع الألغام في الممرات المائية الدولية والتصرف كنظام الإبادة الجماعية غير المسئول الذي لطالما اتهمه الكثيرون بأنه كذلك".

وأكد والتز- بالرغم من حديثه عن الصعوبة البالغة في التعامل مع القيادة الإيرانية- استمرار المحادثات بين الجانبين.

يُشار إلى أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه ضرب 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا في أحدث ضرباته، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة تجارية كانت تمر عبر مضيق هرمز، وحمّل مسئوليته للحرس الثوري الإيراني.

وفي المقابل، أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنه لن يُسمح بعبور السفن عبر المضيق إلا بعد الحصول على تصريح، مشيرة إلى تعليق حركة العبور بسبب ما وصفته بـ"التحركات الأمريكية غير القانونية".