أحمد فتوح: زيزو أخ وصديق.. والأولوية للزمالك حتى لو جاء عرض من الأهلي

أكد أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أن حالة الضيق التي شعر بها أحمد سيد "زيزو" بسبب عدم المشاركة بأنتظام في لقاءات كأس العالم، لم تؤثر على لاعبي الفريق أو على العلاقة التي تجمعهم داخل غرفة الملابس، مشيرا إلى أن الأجواء بين اللاعبين ظلت طبيعية.

وقال فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن إن زيزو بمثابة صديق وأخ بالنسبة له، موضحًا أن انتقاله بين الأهلي والزمالك أو العكس لن يؤثر على قوة العلاقة التي تجمعهما خارج المستطيل الأخضر.

استعداده لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

وعن مستقبله، كشف فتوح أن الموسم الحالي سيكون الأخير في عقده مع الزمالك، مؤكدًا استعداده لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حال عدم وصول عروض قوية للاحتراف.