تقرير: تكلفة طاقة الغاز في أمريكا تقفز لأعلى مستوى منذ 17 عاماً بضغط من مراكز البيانات

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "لازارد"، اليوم، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوياتها في 17 عاماً على الأقل، مدفوعة بزيادة الطلب من مراكز البيانات الحديثة.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت "التكلفة لإنتاج الطاقة لمحطات الغاز إلى 90 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة في عام 2026، مقارنة بـ 78 دولاراً في العام السابق. ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى يجري تسجيله منذ عام 2009، حينما بلغت التكلفة 83 دولارا.

وتُعنى شركة "لازارد" -وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات المالية والاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول، تأسست عام 1848، وتتخذ من نيويورك مقرًا رئيسيًا، مع حضور قوي في لندن وباريس وعدد من المراكز المالية العالمية- بتتبع أسعار الكهرباء على المدى الطويل التي تحتاجها محطات الطاقة للوصول إلى نقطة التعادل (تغطية التكاليف دون ربح أو خسارة).

وفي هذا السياق، توقع جورج بيليسيك، رئيس قطاع الطاقة والبنية التحتية العالمي في "لازارد"، استمرار تصاعد التكاليف بالتزامن مع نمو الطلب المدفوع بمراكز البيانات الجديدة.

ولم تقتصر الارتفاعات على الوقود الأحفوري؛ إذ شهدت مصادر الطاقة المتجددة زيادة في الأسعار أيضاً، حيث صعدت تكاليف الطاقة الشمسية إلى 69 دولار ، في حين ارتفعت تكلفة طاقة الرياح البرية إلى 68 دولار.

وسجل كلا الرقمين نمواً تجاوز 10% مقارنة بالعام الماضي، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ عام 2014 على الأقل.

وتفسر هذه القفزة في التكاليف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي للمرافق في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.

وباتت تكاليف الكهرباء المرتفعة قضية محورية تشغل الناخبين الأمريكيين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.

