عماد متعب: مصطفى شوبير نجم المونديال.. أثبت أنه حارس من طراز كبير

أشاد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني، خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه كان أبرز نجوم الفراعنة في البطولة بفضل ثبات مستواه وتألقه في جميع المباريات.

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير هو نجم المنتخب في البطولة، ومستواه كان ثابتًا في المباريات الخمس، وقدم أداءً رائعًا."

وأضاف: "المنتخب الكبير لازم يكون عنده حارس كبير، ومحمد الشناوي كان موجود طوال التصفيات وساهم مع زملائه في تحقيق التأهل، بينما شارك مصطفى شوبير في المباريات الودية، ولعب كأس العالم وقدم نفس الدور وكمل المشوار مع المجموعة الموجودة."

وأكد متعب أن امتلاك منتخب مصر أكثر من حارس مرمى مميز يمثل نقطة قوة كبيرة، مشيدًا بما قدمه الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير خلال مشوار الفراعنة.

وتأتي تصريحات عماد متعب بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي يشهدها استاد القاهرة الدولي، حيث احتشدت الجماهير المصرية للمشاركة في احتفالية تكريم منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير ورفع الأعلام المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، عقب العودة من البطولة، تقديرًا لما قدمه الفريق من أداء مميز نال إشادة واسعة.

وقدم منتخب مصر مشوارًا تاريخيًا في كأس العالم 2026، قبل أن يودع المنافسات من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أكد خلالها الفراعنة تطور الكرة المصرية وقدرتهم على منافسة كبار المنتخبات العالمية.