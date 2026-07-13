"الصحفيين" تشكر الرئيس السيسي للاستجابة لمطالب دعم العلاج والمعاشات

وجَّه مجلس نقابة الصحفيين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بدعم مطالب الصحفيين التي رفعتها النقابة لدعم صندوق المعاشات وعلاج الصحفيين.

تخصيص دفعة استثنائية قدرها 30 مليون جنيه

كما وجَّه المجلس الشكر إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزير المالية أحمد كجوك، على تخصيص دفعة استثنائية قدرها 30 مليون جنيه، لدعم الاحتياجات العاجلة لصندوقي العلاج والمعاشات بنقابة الصحفيين.

وثمَّن مجلس النقابة حرص القيادة السياسية والحكومة على هذا الدعم المتواصل، وقرَّر المجلس زيادة معاشات الصحفيين بقيمة 500 جنيه شهريا، اعتبارًا من معاشات شهر يوليو الحالي.