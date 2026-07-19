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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فريدة الشوباشي: خطابات عبد الناصر جسدت صمود المصريين.. و30 يونيو أعادت مصر إلى مكانتها

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
محمد البدوي

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عن الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، مستعيدة عددًا من المواقف التاريخية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خاصة خلال فترة العدوان الثلاثي عام 1956، مؤكدة أن خطاباته في ذلك الوقت عكست روح التحدي والصمود لدى الشعب المصري.

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر

وقالت الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن خطاب الرئيس جمال عبد الناصر من الأزهر الشريف عام 1956 كان له تأثير كبير في نفوس المصريين، مشيرة إلى أنها كانت شاهدة على هذا الموقف، عندما أكد خلال كلماته أن مصر ستواجه من يحاول فرض الحرب عليها ولن تقبل الاستسلام.

تعزيز حالة التكاتف الشعبي

وأضافت أن هذا الخطاب ساهم في حشد مشاعر المصريين وتعزيز حالة التكاتف الشعبي، موضحة أن الشعب وقف خلف الدولة في مواجهة التحديات التي واجهتها البلاد خلال تلك المرحلة.

استمراره لقيادة المرحلة الصعبة

واستعادت الشوباشي كذلك أحداث ما بعد نكسة 5 يونيو 1967، مشيرة إلى أن خروج الجماهير إلى الشوارع عقب إعلان عبد الناصر رغبته في التنحي عكس ارتباط الشعب به ورغبته في استمراره لقيادة المرحلة الصعبة.

وأوضحت أنها شاركت في تلك الأحداث، مشيرة إلى أنها فقدت طفلًا بسبب كثرة مشاركتها في المظاهرات آنذاك، مؤكدة أن المصريين كانوا يرون في عبد الناصر شخصية صادقة حريصة على مصلحة الوطن، وأن الحفاظ على كرامة مصر كان حاضرًا في مقدمة اهتماماته.

وأكدت الكاتبة الصحفية أن الشعب المصري يصبح أكثر تماسكًا عندما يشعر بصدق القيادة وحرصها على حماية الوطن، مستشهدة بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قوتنا في وحدتنا".

وأشارت إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الإرادة المصرية قادرة على مواجهة مختلف الظروف، وفقًا لما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة.

حكم جماعة الإخوان

كما أشادت الشوباشي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، معتبرة أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة فارقة في تاريخ مصر، ووصفتها بأنها من أبرز الثورات التي شهدها التاريخ الحديث.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الشعب المصري يدعم أي قيادة يشعر بأنها تعبر عن تطلعاته وتحافظ على الدولة ومكانتها، وتسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

فريدة الشوباشي ثورة 23 يوليو خطاب الرئيس جمال عبد الناصر حكم جماعة الإخوان الرئيس السيسي العدوان التحدي والصمود

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