قيادي بالجبهة الوطنية : زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية مع مصر

أكد عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دار السلام التنزانية، والتقائه بالرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، مشيرا إلى أنها تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين.



وأكد غلاب في تصريحات له اليوم، أن هذه الزيارة، وما تضمنته كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك، تعكس رؤية ثاقبة وإرادة سياسية صلبة لتطوير العلاقات الأخوية الشاملة بين البلدين بصورة غير مسبوقة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وأوضح غلاب أن كلمة السيد الرئيس عبّرت بصدق عن عمق الروابط المميزة والتاريخية التي تمتد عبر قرون من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي بين مصر وتنزانيا، مشيراً إلى أن نجاح المباحثات الثنائية يُترجم العزم المتبادل على إحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي، والانتقال نحو مرحلة من الاستغلال الأمثل للقدرات المشتركة ودعم التنمية المستدامة.

مشاركة القطاع الخاص في قطاعات حيوية وواعدة

وثمّن الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا الطرح الاقتصادي الشامل الذي استعرضه الرئيس السيسي لدفع أوجه التعاون بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات حيوية وواعدة؛ لاسيما في التشييد والبناء، الطرق، النقل البحري والموانئ، المناطق اللوجيستية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضي والري، بالإضافة إلى قطاع الدواء والمستلزمات الطبية.

وأشار غلاب إلى الأهمية البالغة لتوجيهات السيد الرئيس بتكثيف نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني، وزيادة برامج التأهيل والتدريب لبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تنزانيا، معتبراً أن توظيف النجاح الكبير للشركات المصرية في تشييد مشروع سد "جوليوس نيريري" العظيم يفتح الباب أمام قفزة تنموية جديدة تتيح المزيد من المشروعات التنموية للشركات الوطنية المصرية في الأراضي التنزانية.

البعد الاستراتيجي الحيوي للمشروعات المطروحة

كما أشار غلاب إلي البعد الاستراتيجي الحيوي للمشروعات المطروحة، وفي مقدمتها فرص البدء في مشروع استصلاح زراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين وتلبية الاحتياجات من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية والتصدير لاحقاً، فضلاً عن استعداد مصر للانخراط في مشروع توسعة وتطوير ميناء دار السلام ضمن تصور أوسع للمحاور اللوجيستية الإقليمية، ودراسة استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"، وإنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و"دار السلام".