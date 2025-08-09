قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
تعرف على منافس المصري البورسعيدي المحتمل في دور التمهيدي الثاني للكونفدرالية
روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من إعادة احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس
كل شيء أو لاشيء.. أكسيوس: خطة أمريكية لوقف الحرب قبل تنفيذ تهديد إسرائيل باحتلال غزة
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| تفاصيل
39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
غير مرتبطة بضغط العمل.. بيان من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة امتياز بقصر العيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
عزة عاطف

بعد نجاح ريفيان في إطلاق دفعتها الأولى من السيارات الكهربائية، تتجه الشركة الأمريكية بخطى واثقة نحو السوق الأوسع مع طراز R2، الذي يُعد خيارًا أكثر سهولة في الوصول مقارنة بموديلاتها السابقة. 

ورغم الكشف عنه لأول مرة في مارس من العام الماضي كنموذج أولي، إلا أن ظهوره الآن على الطرق خلال الاختبارات الواقعية أعطى صورة أوضح عن السيارة المنتظرة.

تصميم ريفيان بلمسة من الطبيعة

ابتكرت ريفيان أسلوبًا فريدًا في تمويه السيارة، بعيدًا عن الغطاء التقليدي بالألوان المتقطعة، حيث استخدمت رسومات مستوحاة من الطبيعة تضم أشجارًا وبحيرات، ما جعله ملفتًا للنظر رغم حفاظه على وضوح معالم التصميم. 

ويحتفظ R2 بالملامح المميزة لسيارات ريفيان، مثل المصابيح الأمامية ذات الشكل الخاص، وشريط الإضاءة الأمامي والخلفي العريض، مع المصدات الضخمة والأجنحة العريضة.

أحد التغييرات اللافتة في هذا النموذج هو موقع منفذ الشحن، الذي أصبح على جانب السائق بعد أن كان في النسخة السابقة على جانب الراكب، مع احتمال تقديم منفذين للشحن في النسخة النهائية. كما تتميز R2 بنافذة خلفية يمكن إنزالها بالكامل، ما يضيف مرونة عملية للاستخدام اليومي.

تعتمد R2 على منصة ريفيان المتوسطة الحجم الجديدة، وتستهدف الشركة توفير مدى قيادة يتجاوز 300 ميل (حوالي 483 كيلومترًا) في النسخة الأعلى. 

كما ستتوفر بخيارات متعددة تشمل محركًا واحدًا، أو نظام دفع ثنائي، أو ثلاثي، لتلبية احتياجات فئات مختلفة من العملاء.

سيتم تصنيع R2 في مصنع ريفيان الموسع في نورمال بولاية إلينوي، إلى جانب خطط لبناء منشأة جديدة في جورجيا باستثمارات ضخمة، ما يعكس نية الشركة في تعزيز إنتاجها ومنافسة كبار صانعي السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

ريفيان سيارة ريفيان R2 سيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

«القاهرة الإخبارية»: طائرات مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق الضاحية الجنوبية بلبنان

جانب من اللقاء

تيك توك.. بين الترفيه والتهديد الثقافي في مصر| فيديو

جانب من اللقاء

تيك توك في مرمى الانتقادات بمصر| هل آن الأوان لحجبه؟.. خبير تكنولوجيا يجيب

بالصور

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

شيفروليه تطيح بـ تسلا ولوسيد وتدخل موسوعة جينيس

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد