بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

بعد نجاح ريفيان في إطلاق دفعتها الأولى من السيارات الكهربائية، تتجه الشركة الأمريكية بخطى واثقة نحو السوق الأوسع مع طراز R2، الذي يُعد خيارًا أكثر سهولة في الوصول مقارنة بموديلاتها السابقة.

ورغم الكشف عنه لأول مرة في مارس من العام الماضي كنموذج أولي، إلا أن ظهوره الآن على الطرق خلال الاختبارات الواقعية أعطى صورة أوضح عن السيارة المنتظرة.

تصميم ريفيان بلمسة من الطبيعة

ابتكرت ريفيان أسلوبًا فريدًا في تمويه السيارة، بعيدًا عن الغطاء التقليدي بالألوان المتقطعة، حيث استخدمت رسومات مستوحاة من الطبيعة تضم أشجارًا وبحيرات، ما جعله ملفتًا للنظر رغم حفاظه على وضوح معالم التصميم.

ويحتفظ R2 بالملامح المميزة لسيارات ريفيان، مثل المصابيح الأمامية ذات الشكل الخاص، وشريط الإضاءة الأمامي والخلفي العريض، مع المصدات الضخمة والأجنحة العريضة.

أحد التغييرات اللافتة في هذا النموذج هو موقع منفذ الشحن، الذي أصبح على جانب السائق بعد أن كان في النسخة السابقة على جانب الراكب، مع احتمال تقديم منفذين للشحن في النسخة النهائية. كما تتميز R2 بنافذة خلفية يمكن إنزالها بالكامل، ما يضيف مرونة عملية للاستخدام اليومي.

تعتمد R2 على منصة ريفيان المتوسطة الحجم الجديدة، وتستهدف الشركة توفير مدى قيادة يتجاوز 300 ميل (حوالي 483 كيلومترًا) في النسخة الأعلى.

كما ستتوفر بخيارات متعددة تشمل محركًا واحدًا، أو نظام دفع ثنائي، أو ثلاثي، لتلبية احتياجات فئات مختلفة من العملاء.

سيتم تصنيع R2 في مصنع ريفيان الموسع في نورمال بولاية إلينوي، إلى جانب خطط لبناء منشأة جديدة في جورجيا باستثمارات ضخمة، ما يعكس نية الشركة في تعزيز إنتاجها ومنافسة كبار صانعي السيارات الكهربائية على مستوى العالم.