بينصب على صحاب الشركة.. سائق يتهم عمال محطة وقود بالتلاعب فى العداد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مناشدة قائد سيارة "نقل" المواطنين لعدم التعامل مع إحدى محطات الوقود بزعم تلاعب العاملين بها بكميات الوقود التى يتم ضخها للسيارات.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" تابعة لإحدى الشركات وقائدها (سائق بذات الشركة – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) وبسؤاله إعترف بإدعائه الكاذب حيث إفتعل الواقعة عقب قيامه بتموين السيارة التى كان يستقلها بمبلغ مالى وتوجيه إتهام لعامل المحطة بالسرقة لعدم إرتفاع مؤشر الوقود ، ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لإيهام المسئولين بالشركة محل عمله بتعرضه للنصب من جانب مسئولى المحطه و الإستيلاء على باقى المبلغ المقرر لتموين السيارة تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

