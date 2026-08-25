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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن» يعزز قياداته بتعيين العمدة علاء راجح أمينًا مساعدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

العمدة علاء إمام راجح
العمدة علاء إمام راجح

أصدر الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، قرارًا بتعيين العمدة علاء إمام راجح أمينًا مساعدًا لأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، في إطار حركة تغييرات جديدة تستهدف الدفع بعدد من الكوادر والكفاءات إلى مواقع قيادية داخل الحزب.

دعم الكفاءات وتطوير الأداء التنظيمي

ويأتي قرار التعيين في ضوء توجه حزب حماة الوطن نحو تعزيز الكوادر التنظيمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات، بما يدعم خطط الحزب خلال المرحلة المقبلة، ويسهم في تطوير آليات العمل داخل الأمانات المركزية.

ويعكس القرار اهتمام قيادة الحزب بتوسيع قاعدة المشاركة القيادية، وإسناد المسؤوليات إلى عناصر قادرة على المساهمة بفاعلية في تنفيذ رؤية الحزب وتحقيق مستهدفاته التنظيمية والمجتمعية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. أولوية لدعم الاقتصاد

ومن المنتظر أن يسهم انضمام العمدة علاء إمام راجح إلى أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية في دعم جهود الأمانة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات.

حركة تغييرات تستهدف مرحلة جديدة داخل «حماة الوطن»

ويأتي التعيين ضمن توجه الحزب لإجراء تغييرات في صفوفه القيادية، تستهدف ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات والكوادر القادرة على تحمل المسؤولية، بما يعزز الأداء التنظيمي ويدعم حضور الحزب في مختلف الملفات خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد القرار استمرار حزب حماة الوطن في تطوير هياكله التنظيمية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، ويعزز من قدرته على تنفيذ رؤيته وبرامجه على المستويين التنظيمي والمجتمعي.

الفريق محمد عباس حلمي العمدة علاء إمام راجح دعم الكفاءات

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