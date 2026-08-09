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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن لتنمية وتأهيل الكوادر

بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن
بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وفدًا رفيع المستوى من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء أركان حرب أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الإعلام المركزية ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد مجاهد، أمين أمانة تنمية الموارد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائبة غادة البدوي، أمينة التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن.

 كان في استقبال الوفد الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات، في إطار دور الأكاديمية في تأهيل الكوادر الوطنية وفق أحدث المنهجيات والمعايير التدريبية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والنائبة غادة أحمد البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن.

  الاستثمار في العنصر البشري
 

ويأتي التعاون في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع نطاق برامج التدريب والتأهيل بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة.

ويتضمن البروتوكول تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات القيادة والإدارة، والتخطيط وصناعة القرار، وإدارة الأزمات، والاتصال والعمل الجماعي، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة بكفاءة وفاعلية في مختلف مجالات العمل.

بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن حماة الوطن حزب حماة الوطن أحمد العوضي

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