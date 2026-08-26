صدمة وغضب.. عموتة يواجه لاعبي الأهلي بأخطاء مباراة إنبي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كواليس اجتماع حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع جهازه المعاون واللاعبين، عقب الفوز على إنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كواليس حسين عموتة

وأوضح شوقي أن عموتة حضر إلى مقر النادي الأهلي مبكرًا، قبل انطلاق مران الثلاثاء، وعقد اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني قبل وصول اللاعبين، لمناقشة عدد من التفاصيل الفنية، إلى جانب مراجعة بعض اللقطات الخاصة بأداء الفريق.

وأضاف أن عموتة ظهر خلال اجتماعه مع اللاعبين في حالة من الغضب والانفعال الشديد، أثناء حديثه عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال مواجهة إنبي، مستعينًا باللقطات المصورة لشرح ملاحظاته الفنية وتوضيح الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.

ونقل شوقي رسالة عموتة للاعبي الأهلي، حيث قال لهم: «أنا شعرت بالصدمة بسبب أدائكم في الشوط الأول، وتأخرنا بهدفين. أنتم صدمتوني.. صححنا أخطاء كثيرة في الشوط الثاني، لكن لدينا مشاكل كثيرة جدًا في الشوط الأول، ولا بد أن نتحدث عنها ونعالجها».

وشدد المدير الفني على أن المسئولية لا تقع على لاعب بعينه أو مجموعة محددة من اللاعبين، مؤكدًا أن الأخطاء مسئولية جماعية، وأن جميع أفراد الفريق مطالبون بتحمل مسئولية المستوى الذي ظهر به الأهلي خلال المباراة.

ويرى عموتة أن الأداء الذي قدمه الأهلي في الشوط الأول أمام إنبي لا يتناسب مع اسم النادي ولا مع جماهيره أو نجومه، وهو ما تسبب في حالة الغضب الكبيرة التي ظهر عليها المدير الفني خلال المحاضرة الفنية.

في سياق آخر، كشف محمود شوقي عن موقف المصابين، موضحًا أن كريم الدبيس سيغيب عن الأهلي لمدة 15 يومًا بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن توفيق محمد شارك في مران الفريق الجماعي اليوم، وقد يحصل على فرصة كبيرة خلال المباراة المقبلة، سواء ضمن التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.