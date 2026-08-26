أسطورة طرابزون سبور: محمد صلاح قادر على كتابة التاريخ مع النادي

أشاد هامي مانديرالي، أحد أبرز نجوم طرابزون سبور السابقين، بالمستويات التي يقدمها محمد صلاح مع الفريق التركي، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يمتلك الإمكانيات التي تساعده على ترك بصمة كبيرة في تاريخ النادي.

وقال مانديرالي، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس»، إن صلاح نجح سريعًا في حجز مكانه ضمن التشكيل الأساسي، بعدما شارك أساسيًا بداية من المباراة الثانية في الموسم، مشيرًا إلى أن جماهير طرابزون لديها توقعات كبيرة تجاه النجم المصري، لكنها تحتاج إلى منحه الوقت الكافي للتأقلم والانسجام مع زملائه.

وأوضح أسطورة طرابزون أن صلاح لا يحتاج إلى تقديم أي إثبات جديد، بعدما نجح طوال مسيرته في تأكيد قدراته على أعلى المستويات، سواء في أوروبا أو على الساحة العالمية، مشددًا على امتلاكه شخصية قوية وإمكانيات استثنائية.

ويرى مانديرالي أن التعاقد مع صلاح يمثل صفقة استثنائية بالنسبة لطرابزون سبور، متوقعًا أن يدخل اللاعب قائمة أبرز المحترفين الأجانب الذين ارتدوا قميص النادي، بل وذهب إلى إمكانية منافسته على صدارة هذه القائمة إذا واصل تقديم مستوياته المعروفة.

وتحدث مانديرالي أيضًا عن كيفية الاستفادة من قدرات صلاح داخل الملعب، موضحًا أن الجهاز الفني لديه أفكاره وتكتيكاته الخاصة، إلا أن امتلاك لاعب بهذه الإمكانيات قد يدفع المدرب إلى إجراء بعض التعديلات من أجل الاستفادة القصوى من قدراته.

وأشار أسطورة طرابزون إلى أن مهمة صلاح في الدوري التركي لن تكون سهلة، خاصة مع الرقابة القوية التي سيفرضها عليه المنافسون، مؤكدًا أن اللاعب سيحتاج إلى الاعتماد على خبرته وذكائه في تحديد توقيت التحرك والتمرير واستقبال الكرة.

وأشاد مانديرالي بما قدمه صلاح خلال مواجهة إسطنبول باشاك شهير، والتي سجل خلالها هدفي فوز طرابزون سبور، معتبرًا أن النجم المصري وجه من خلال هذا الأداء رسالة قوية إلى جميع منافسيه بشأن ما يمكنه تقديمه مع الفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار صلاح في العمل بجد وبذل أقصى ما لديه سيكون مفتاح نجاحه مع طرابزون سبور، مطالبًا إياه بالحفاظ على روتينه المعتاد وعدم السماح للضغوط الخارجية بالتأثير عليه، من أجل مساعدة الفريق على المنافسة وتحقيق الانتصارات والبطولات.