بخاف أكون لوحدي.. طه دسوقي يكشف سبب زواجه

كشف الفنان طه دسوقي عن تفاصيل زواجه، وتأجيل فكرة الإنجاب في الوقت الراهن، وذلك أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش.

وقال طه دسوقي عن سبب اتخاذه قرار تأجيل الإنجاب: «مش مستعد أكون مسئول عن شخص، وأعتقد إن الوقت مش مناسب».

وعن زواجه، قال طه دسوقي: «مكنتش معترف بمشروع الجواز لغاية ما قابلت نادين، وهي كمان كانت شايفة إن الجواز مشروع فاشل، فاتفقنا، واتجوزت عشان بخاف أكون لوحدي، وبخاف من فكرة الوحدة».

وأعلن الفنان طه دسوقي عن أول عرض ستاند أب كوميدي له بعنوان "أنا زي الفل.. مالي؟".

ونشر طه دسوقي البوستر التشويقي عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “فضوا نفسكم عشان عايزكم في الموضوع، أنا هقول كل حاجة”.

واستكمل: "استغرق مني الموضوع 13 سنة لأبتكر هذه الساعة الواحدة، وأود مشاركتها معكم".





