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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعديل موعد حفل تامر حسني بالعلمين

تامر حسني
تامر حسني
أحمد البهى

يستعد الفنان تامر حسني لاحياء حفل غنائي ضخم، يوم السبت  الموافق 29 أغسطس على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة. 

الحفل من المقرر ان يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر، في احتفالية موسيقية وفنية كبرى. 

موعد الحفل تم تعديله من الخميس 27 أغسطس الي السبت 29 أغسطس، بعد الوقوف علي شكله الجديد، ومشاركة عدد من نجوم الغناء فيه. 

حفل لندن: 

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم 31 أكتوبر المُقبل، ضمن سلسلة حفلات ألبومه الجديد. 

ونشرت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني، في لندن، بوستر الحفل للترويج له، معلنة عن توافر تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 



 

الفنان تامر حسني تامر حسني العلمين الجديدة

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