قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري
أول تعليق من السعودية على حل قوات قسد واندماجها مع القوات السورية
فابريزيو رومانو: عمر مرموش في توتنهام.. والتوقيع الرسمي غدًا
تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون
الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور
الذهب يبدأ موجة تراجع جديدة في مصر .. وانخفاض قوي في عيار 24
مخدرات بـ100 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى مواجهة الشرطة
تراجع جديد للدولار واليورو والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب
صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور
صحف عبرية: الاحتلال يواجه متاعب وتكلفة قاسية بسبب عدوانه على الدول المجاورة
وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجهيز وزفاف 10 عرائس يتيمات بالغربية ضمن مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه في إطار التعاون المثمر والقائم مع جمعية "الأورمان" نجحت الجمعية خلال شهر أغسطس الجارى في إتمام زفاف ودعم تجهيز وزواج (10) عرائس يتيمات من غير القادرات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

دعم تضامن الغربية 

وأكد  العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالغربية، أن دعم الفتيات اليتيمات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لرعاية أبنائها، والعمل المستمر على تلبية إحتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بكافة القرى والمراكز.

تجهيز زواج الفتيات الأولي بالرعاية

من جانبه، صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف بالأساس إلى إدخال الفرحة والسرور على الفتيات وأسرهن، من خلال تسليمهن مبالغ مالية وهدايا عينية تُعينهن على بناء منزل الزوجية واستكمال ما ينقصهن من مستلزمات.

تنمية الأسر والعائلات 

وأكد "شعبان" حرص الجمعية على الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية متطلباتها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدة والتنفيذية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يحمل رسالة مجتمعية تؤكد للفتيات وأسرهن أن الجميع يقفون خلفهن لتقديم كل سبل المساندة حتى تحقيق الاستقرار الأسري.

رفع كفاءة الخدمات 

وأوضح مدير عام الجمعية أن اختيار الفتيات المستفيدات يخضع لاشتراطات وضوابط دقيقة، في مقدمتها أن يكون قد تم عقد قران الفتاة، وثبوت وفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية بناءً على بحث ميداني شامل تجريه الجمعية.

وأضاف أن فرق عمل الأورمان المنتشرة بالغربية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين بالقرى والنجوع والعزب، ولا سيما المناطق الأشد احتياجًا، لاستثمارها في تقديم خدمات تنموية ورعاية شاملة ومتنوعة مستقبلاً.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان، منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت في زفاف ودعم (20,563) فتاة يتيمة بكافة المحافظات، ضمن منظومة تنموية متكاملة تعتمد على البحث الميداني لتحديد المستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

اخبار محافظة الغربية رفع كفاءة الخدمات تجهيز زواج العرائس اورمان الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: حب سيدنا النبي وكثرة الصلاة عليه مفتاح الفرج والقبول

طالبات المعاهد الأزهرية

مناهج المرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2026 - 2027.. بالمستندات

الدعاء

دعاء الجبر والصبر.. 17 كلمة مستجابة لمن كسر قلبه وردت عن النبي

بالصور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. صور

صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين
صندوق رعاية المسنين يوزع 4 آلاف علبة حلوى المولد بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟
المكسرات وضغط الدم.. هل تساعد حفنة يومية على خفض الضغط أم ترفعه؟

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد