تجهيز وزفاف 10 عرائس يتيمات بالغربية ضمن مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه في إطار التعاون المثمر والقائم مع جمعية "الأورمان" نجحت الجمعية خلال شهر أغسطس الجارى في إتمام زفاف ودعم تجهيز وزواج (10) عرائس يتيمات من غير القادرات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.

دعم تضامن الغربية

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالغربية، أن دعم الفتيات اليتيمات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لرعاية أبنائها، والعمل المستمر على تلبية إحتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بكافة القرى والمراكز.

تجهيز زواج الفتيات الأولي بالرعاية

من جانبه، صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف بالأساس إلى إدخال الفرحة والسرور على الفتيات وأسرهن، من خلال تسليمهن مبالغ مالية وهدايا عينية تُعينهن على بناء منزل الزوجية واستكمال ما ينقصهن من مستلزمات.

تنمية الأسر والعائلات

وأكد "شعبان" حرص الجمعية على الاهتمام بهذه الشريحة وتلبية متطلباتها بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدة والتنفيذية التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يحمل رسالة مجتمعية تؤكد للفتيات وأسرهن أن الجميع يقفون خلفهن لتقديم كل سبل المساندة حتى تحقيق الاستقرار الأسري.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح مدير عام الجمعية أن اختيار الفتيات المستفيدات يخضع لاشتراطات وضوابط دقيقة، في مقدمتها أن يكون قد تم عقد قران الفتاة، وثبوت وفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية بناءً على بحث ميداني شامل تجريه الجمعية.

وأضاف أن فرق عمل الأورمان المنتشرة بالغربية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين بالقرى والنجوع والعزب، ولا سيما المناطق الأشد احتياجًا، لاستثمارها في تقديم خدمات تنموية ورعاية شاملة ومتنوعة مستقبلاً.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان، منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت في زفاف ودعم (20,563) فتاة يتيمة بكافة المحافظات، ضمن منظومة تنموية متكاملة تعتمد على البحث الميداني لتحديد المستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.