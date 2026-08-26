من أصل 162.. أوكرانيا تعلن إسقاط 134 مسيرة روسية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 134 مسيرة روسية من أصل 162 خلال هجمات ليلية.

وفي سياق أخر، وافقت المفوضية الأوروبية، على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو (7.12 مليار دولار) لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة، تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الحزمة تضاف إلى 16 مليار يورو من خطط الشراء التي سبق اعتمادها، وقد صُرف منها حتى الآن 8.35 مليار يورو.

وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن مع تصعيد روسيا لهجماتها، فإننا نكثف جهودنا لمساعدة أوكرانيا على حماية شعبها والدفاع عن أجوائها. أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وسنوفر لها ما تحتاج إليه عندما تحتاج إليه.

وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام وصلا ، إلى العاصمة الأوكرانية للمشاركة في احتفالات يوم استقلال البلاد.

وأضاف سيبيها، عبر منصة إكس، أن من بين الشخصيات البارزة التي تزور كييف أيضاً رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، ورئيسة مولدوفا مايا ساندو، ورئيس إستونيا ألار كاريس.

قتلى في خاركيف واستهداف موانئ قرب أوديسا



ميدانياً، قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيهوبوف إن هجوماً روسياً على ضواحي مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأضاف سينيهوبوف أن أجهزة الطوارئ أنقذت ثمانية أشخاص وتمكنت من إجلائهم، بينهم مصابون، فيما تواصلت عمليات البحث عن ضحايا محتملين آخرين.