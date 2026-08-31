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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تسلم تأشيرة وبرنامج رحلة العمرة لعبدالرحمن مجدي موظف مشروع العلاج

عبدالرحمن مجدي موظف مشروع العلاج
عبدالرحمن مجدي موظف مشروع العلاج
عبدالوكيل أبو القاسم

سلمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، تأشيرة وبرنامج العمرة المجانية لـ عبدالرحمن مجدي، مسؤول التحويلات بمشروع العلاج بالنقابة، تقديرًا لما يبذله من جهود مخلصة ومتواصلة في خدمة الصحفيين وأسرهم، وحرصه الدائم على تيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، وتقديم الدعم والمساندة لهم.

لجنة الحج والعمرة

 

وأكدت لجنة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تأتي عرفانًا بالدور المتميز الذي يقوم به الأستاذ عبدالرحمن مجدي في خدمة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، من خلال متابعته المستمرة لملفات العلاج، وسرعة الاستجابة لاحتياجات الزملاء، بما يعكس روح المسؤولية والانتماء والالتزام تجاه نقابة الصحفيين وأعضائها.

تكريم النماذج المشرفة

وأشارت لجنة الحج والعمرة الى  أن تكريم النماذج المشرفة التي تبذل جهدًا حقيقيًا في خدمة الجماعة الصحفية يُجسد ثقافة الوفاء والتقدير، ويبعث برسالة دعم لكل من يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم.

وشددت اللجنة على أن تخصيص رحلة العمرة المجانية يأتي في إطار الحرص على ترسيخ قيم الوفاء والتكريم داخل نقابة الصحفيين، وتقدير أصحاب العطاء المخلص، بما يليق بمن يكرسون وقتهم وجهدهم لخدمة زملائهم.

لجنة الحج والعمرة نقابة الصحفيين تأشيرة عبدالرحمن مجدي الصحفيين

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