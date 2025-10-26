صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية

أحيا النجم التونسي صابر الرباعي حفل ختام الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي أُقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبي الطرب الأصيل.

وخلال الحفل، وجّه الرباعي رسالة مؤثرة إلى روح الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل مؤخرًا، معبّرًا عن حزنه لفقدان أحد أعمدة الموسيقى العربية، قائلاً:

"رحم الله الموسيقار الكبير حلمي بكر، فقد ترك بصمة لا تُنسى في وجداننا الفني، وسيبقى أثره خالدًا في قلوب عشاق الموسيقى العربية."

وقدّم الرباعي خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، من بينها "اللي جرى"، "اتحدى العالم"، "سيدي منصور"، و*"مخزون السعادة"،* بالإضافة إلى رائعة أم كلثوم "دارت الأيام"، برشا برشا ، التي أشعلت أجواء الطرب على المسرح.

وأعرب الرباعي عن سعادته بالمشاركة في ختام المهرجان قائلًا:

"دائمًا فخور بوجودي على أرض مصر، وسط هذا الجمهور العظيم، وفي مهرجان يحمل رسالة الفن الراقي والتراث العربي."

كما شهد الحفل فقرات فنية مميزة لعدد من النجوم، وقد قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام، بتكريم عدد من الفنانين والمبدعين وتسليم الجوائز للفائزين في مسابقات المهرجان.

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 احتفى هذا العام بذكرى مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، واختارها شخصية العام، كما كرّم عددًا من رموز الموسيقى من مصر والعالم العربي تقديرًا لعطائهم الفني الكبير.