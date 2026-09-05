10 سنوات سجنا لعاملين سرقا سيارة بالإكراه فى بدر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات لسرقة سيارة بالإكراه فى بدر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر محمد يوسف وشريف سامى السعيد وأمانة سر وائل فراج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «كرم .م»، 28 عاماً، عامل، و«رشدي .ع»، 21 عاماً، عامل، بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة، بسرقة السيارة المملوكة لـ عيد جاد الرب، بطريق الإكراه الواقع عليه والذي ترك اثر جروح، بأن استقلا معه السيارة قيادته ليلا بالطريق العام تحايلا تحت ستار توصيلهما، وما ان ظفرا به حتى باغته الثاني مشهراً سكين في وجه وطالبه الأول بالترجل من السيارة، بيد انه مانعهما فسددا له ضربة بالسلاح الأبيض – التالي بيانه - ومن ثم جذباه وأسقطاه أرضاً محدثين اصابته، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واضعافها والاستيلاء على السيارة والفرار هاربين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمان حازا وأحرزا سلاح ابيض «سكينه» بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني.

وأكدت شهادة الرائد شرطة محمد عمرو محمد عبد الحي، ضابط مباحث قسم شرطة بدر أنه تلقى بلاغ سرقة السيارة، فأجرى تحرياته السرية والتي حددت المتهمين ودلته لصحة الواقعة على نحو ما شهد به امجنى عليه من قيام المتهمين باستقلال السيارة رفقته تحت ستار توصيلهما لأحد الأماكن وابان ذلك أشهروا في وجهه سلاح ابيض سكين وتعدا عليه به وجذباه واسقطاه خارج السيارة محدثين اصابته، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على سيارته والفرار بها هاربين.