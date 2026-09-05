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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر كمال يروي تفاصيل مثيرة عاشها داخل الأهلي بعد العودة من الإعارة

عمر كمال
عمر كمال
يارا أمين

كشف عمر كمال عبدالواحد، لاعب الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، كواليس الأزمة التي جمعته بالمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خلال فترة وجوده مع الفريق، مؤكدًا أن الواقعة كانت من الأسباب التي جعلته يكتشف أمورًا لم يكن يتخيلها.

وقال عمر كمال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الكابتن» المذاع على قناة «dmc»، إنه عقب انتهاء إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، تلقى رسالة عبر مجموعة اللاعبين تفيد بعودة جميع اللاعبين في موعد محدد، موضحًا أن عموتة كان يرغب في مشاهدة 30 لاعبًا خلال التدريبات من أجل تحديد العناصر التي سيستمر معها.

وأوضح اللاعب أن الأزمة بدأت خلال إحدى التقسيمات في المران، والتي كانت تضم 3 فرق، بعدما أبلغه هشام المدرب العام بارتداء القميص «الموف»، قبل أن يطلب عموتة استكمال فريق باللون الأخضر، ليتم تغيير تقسيمة الفرق.

وأضاف عمر كمال أن اسمه تم وضعه ضمن فريق لا يرتدي القميص الذي أبلغه به المدرب العام، قائلًا: «أخبرت الكابتن أن الكابتن هشام قالي هتلبس موف، فبيراجع قالي إنت مش لابس أخضر ليه، ولقيت رد فعل مش طبيعي بطريقة مش متخيلها في حياتي».

وتابع: «الحسين عموتة قال لي أنت مش دريان بنفسك، أنت مش عارف حاجة ولا فاهم حاجة، قلت له يا كابتن، قاطع كلامي وقالي: هششش.. اسكت اسكت، أنت مش عارف حاجة».

وأكد عمر كمال أنه رفض طريقة الحديث معه، قائلًا: «أنا مش بعرف أتطاول، وقولت له متتكلمش معايا كده، وأديته ضهري ومشيت».

وأشار إلى أن المدرب العام تحرك خلفه، وظل خلال باقي المران بعيدًا عن المشاركة، مؤكدًا أن هشام المدرب العام اعتذر له بعد الواقعة واستمر لمدة يومين في مطالبته بعدم الحزن، قائلًا: «متزعلش حقك عليا»، قبل أن ينتهي الأمر ويتم تجاوزه.

وبحسب تصريحات عمر كمال، فإن الواقعة جاءت خلال الفترة التي كان فيها عموتة يقيّم اللاعبين تمهيدًا للاستقرار على العناصر التي ستستمر مع الفريق.

عمر كمال عبدالواحد الأهلي الحسين عموتة DMC سيراميكا كليوباترا

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