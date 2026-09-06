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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراض ناقلة نفط بعد تفريغ شحنة غير مرخصة في ميناء رأس عيسى

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

اعترض خفر السواحل اليمنية ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر بعد مغادرتها ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، حيث كانت قد أفرغت شحنة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة اليمنية.

ووفقاً للبيان الصادر عن  مصلحة خفر السواحل، فإن الناقلة نيريدا NEREIDA،  التي تحمل الرقم IMO 9163269، المدرجة ضمن السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، أوقفت تشغيل نظام التتبع الآلي AIS خلال أجزاء من رحلتها، قبل أن تظهر إشارتها لفترة وجيزة جنوب الحديدة عقب مغادرتها ميناء رأس عيسى في طريقها نحو باب المندب.

وأشار البيان إلى أن الناقلة نيريدا، دخلت رأس عيسى وأفرغت شحنتها دون تنسيق مع السلطات الرسمية، و"دون المرور، بحسب المعلومات المتاحة، بالإجراءات المعمول بها عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)".

وقال البيان أيضا : بعد خروج السفينة من مناطق سيطرة الميليشيا، اعترضتها دورية لخفر السواحل في خليج عدن، لكنها لم تستجب في البداية لأوامر التوقف، فيما أطلق أفراد حراسة مسلحون كانوا على متنها النار باتجاه زورق الدورية، قبل أن تمتثل لاحقاً للنداء ويتم اقتيادها إلى ميناء عدن.

وأضاف : أن السلطات بدأت التحقيق في مسار الرحلة والحمولة ووثائق السفينة، وظروف دخولها إلى رأس عيسى، وإغلاق نظام التتبع، وعدم الامتثال لأوامر خفر السواحل وإطلاق النار أثناء عملية الاعتراض.

وتابع: تم إخطار القوات البحرية الدولية العاملة في المنطقة بطبيعة عملية إنفاذ القانون.

وتأتي الواقعة في ظل نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن على المليشيات الحوثية وفقا للقرار 2216 لعام 2015 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات، فيما أدرج مجلس الأمن الحوثيين ككيان خاضع لحظر السلاح في 2022.

كما يدعو القرار الدول إلى تفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن عندما تتوافر أسباب معقولة للاشتباه في احتوائها على مواد محظورة.

اليمن ميليشا الحوثي ميناء رأس عيسى خفر السواحل اليمني

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