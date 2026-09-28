موعد مباراة تونس وبوتسوانا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة جديدة في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، عندما يستضيف نظيره بوتسوانا، مساء اليوم الإثنين، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بوتسوانا، ومواصلة مشواره بقوة في المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانبه منتخبات ليبيا وأوغندا وبوتسوانا، في ظل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

تشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا، تم توزيعها على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام المنافسات بنظام دوري من 6 جولات.

ويخوض كل منتخب مواجهاته من أجل جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، وفق نظام التصفيات المعتمد.

وتحظى مواجهة تونس وبوتسوانا بأهمية كبيرة في حسابات المجموعة الثامنة، خاصة مع رغبة نسور قرطاج في حصد النقاط وتعزيز موقفهم مبكرًا في سباق التأهل.

موعد مباراة تونس وبوتسوانا اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس وبوتسوانا اليوم الإثنين 28 سبتمبر، على ملعب حمادي العقربي برادس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوتسوانا

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة تونس وبوتسوانا عبر قناة بي إن سبورتس 1، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتولى المعلق عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث المواجهة، التي يبحث خلالها المنتخب التونسي عن حصد نقاط جديدة في مشوار التصفيات