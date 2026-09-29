مسئول أمريكي: مبعوث بوتين ناقش مع مسئولي ترامب وقف الحرب الأوكرانية

أفاد مسئول أمريكي اليوم الثلاثاء بأن كيريل ديميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات "بناءة" مع مسئولين أمريكيين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك مبادرات الطاقة المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة ما بعد الحرب.

وتأتي زيارة ديميترييف، الذي يرأس أيضًا صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي في نيويورك، حيث قال زيلينسكي إنهم ناقشوا إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار على أهداف متعلقة بالطاقة.

وكان مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا ببوتين في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المسئول الأمريكي إن ديميترييف كان في واشنطن "لمواصلة المناقشات البناءة حول التوصل إلى حل سلمي للنزاع الروسي الأوكراني ومبادرات الطاقة المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الحرب".