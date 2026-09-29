في ثاني محطات جولة محافظة الإسكندرية.. «مستقبل وطن» يدعم المستشفى الجامعي بالمستلزمات الطبية دعمًا للقطاع الصحي

في ثاني محطات جولة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، قام الحزب بزيارة المستشفى الجامعي الميري، للوقوف على احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها، بما يدعم الخدمات الطبية المقدمة.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من أقسام ووحدات المستشفى، والتعرف على الاحتياجات المطلوبة من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، تمهيدًا للعمل على توفيرها وفقًا لما تحتاجه المستشفى لدعم أداء خدماتها الطبية.



وتستهدف التحركات داخل المحافظة التعامل مع الاحتياجات المحددة لكل جهة، من خلال الانتقال إلى مواقع تقديم الخدمة والتعرف على المتطلبات اللازمة بصورة مباشرة.

وجاءت الزيارة بحضور النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

ومن جانبه، قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، إن الحزب يعمل على دعم احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتوجيه أوجه الدعم إلى الجهات التي تحتاج إليها، بما يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

والجدير بالذكر أن قيادات حزب مستقبل وطن سبق وزارت محافظات القليوبية والغربية والشرقية والجيزة لتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.