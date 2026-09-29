شك في سلوكها.. اعترافات صادمـ ـة للمتهم بإنهاء زوجته داخل مكتب محامٍ بالإسكندرية

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية في الإسكندرية، عن اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة، حيث أرجع إقدامه على قــ.تل زوجته إلى شكه في سلوكها واعتقاده وجود علاقة بينها وبين المحامي صاحب المكتب.

وأفاد المتهم، خلال التحقيقات، أنه كان يساوره الشك بشأن زوجته، واعتقد بوجود علاقة بينها وبين المحامي، موضحًا أن الشكوك كانت وراء الخلاف الذي نشب بينه وبين المجني عليها داخل المكتب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الزوج وزوجته إلى مكتب محامٍ بمنطقة المنشية، لإنهاء إجراءات مرتبطة بالنفقة، حيث حاول المحامي التدخل بينهما بهدف احتواء الخلاف والوصول إلى اتفاق.

وخلال وجود الزوجين داخل المكتب، تصاعدت حدة النقاش بينهما، وتحولت المشادة إلى اعتداء على الزوجة، حيث تعرضت لعدة طعنات في منطقتي الرقبة واليدين، ما أدى إلى وفاتها داخل المكتب.

وعقب اكتشاف الواقعة، أُبلغت الأجهزة الأمنية وانتقلت إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم داخل المكتب، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل جثمان المجني عليها، بينما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف كافة ملابسات الواقعة.