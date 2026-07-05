بين الكبار .. حفيظ الدراجي يحتفل بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم 2026

حرص المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي على تهنئة المنتخب المغربي وجماهيره، عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، إثر الفوز المستحق على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

وكتب الدراجي عبر صفحته بموقع اكس :"بعد أربع سنوات من تألقه التاريخي في مونديال قطر 2022، يواصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين كبار المنتخبات، محافظا على النسق نفسه، بعد ما بلغ ربع نهائي مونديال 2026 إثر فوزه على كندا بثلاثية سجل منها المتألق عز الدين أوناحي ثنائية، وختمها رحيمي في الثواني الأخيرة.

واضاف الدراجي :"ألف مبروك للمنتخب المغربي وجماهيره".



المغرب يحجز بطاقة التأهل بثلاثية رائعة

نجح المنتخب المغربي في مواصلة عروضه المميزة خلال البطولة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر.

وقدّم أسود الأطلس أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء، لينجحوا في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، ويصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى هذا الدور.

فرنسا تتجاوز باراجواي بهدف مبابي

وفي المواجهة الثانية، تمكن المنتخب الفرنسي من عبور عقبة باراجواي بعد مباراة شهدت منافسة قوية بين المنتخبين، قبل أن يحسمها المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم كيليان مبابي، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ربع النهائي، ويواصل حملة الدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب البطولة.

قمة منتظرة بين المغرب وفرنسا

وبتأهل المنتخب الفرنسي، تأكدت إقامة مواجهة قوية أمام المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب لمواصلة مشواره نحو المربع الذهبي.