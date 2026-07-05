باسم مرسي: محمد هاني أفضل لاعب في المنتخب.. وعجبني رد «ربيعة» على استظراف الصحفي

أكد باسم مرسي أن محمد هاني هو أفضل لاعب في صفوف منتخب مصر خلال مشوار الفريق في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستوى المميز الذي يقدمه مع الفراعنة.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "ستاد العاصمة" عبر قناة ON E، إنه استنكر أحد الأسئلة التي وُجهت لرامي ربيعة من أحد الصحفيين، معتبرًا أنها لم تكن مناسبة، وأشاد في الوقت ذاته برد فعل رامي ربيعة.

كما دعا إلى ضرورة تجاوز الانتماءات الكروية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يقف خلف حسام حسن والمنتخب الوطني من أجل دعم مصر في البطولة.