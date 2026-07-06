برلمانية: الأوكتاجون نقلة نوعية.. والتوجيهات الرئاسية تؤسس لنهضة سياسية واقتصادية

أشادت سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذا الصرح العملاق يمثل علامة فارقة ونقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ويعكس عبقرية التخطيط في صياغة معالم الجمهورية الجديدة التي تجمع باقتدار بين امتلاك القوة الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت "هندي" في تصريحات اليوم، إن المقر الجديد يمثل "العقل الذكي والمحرك المركزي" لإدارة الدولة في أوقات السلم والأزمات، لاسيما بما يمتلكه من تكنولوجيا فائقة وقدرات لوجستية هي الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يوجه رسالة حاسمة للعالم بأن مصر دولة قوية، أبية، وقادرة دائماً على حماية شعبها وصون مقدراتها القومية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وثمّنت عضو مجلس النواب التوجيهات الرئاسية الصادرة خلال حفل الافتتاح، مؤكدة أنها ترسم خارطة طريق متكاملة لتطوير البنية المؤسسية للمجتمع، وتعميق التجربة الديمقراطية من خلال تنشيط الحياة الحزبية وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والتمهيد لانتخابات المجالس المحلية، مما يمثل دفعة قوية لضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام بما يؤسس لنهضة سياسية واقتصادية شاملة.

وأشادت سجى عمرو هندي برؤية القيادة السياسية في دعم الإعلام الموضوعي القائم على التعددية، وعقد اجتماع سنوي في 3 ديسمبر من كل عام مع الهيئات الإعلامية لمناقشة الفرص والتحديات، معتبرة أن بناء الوعي الحقيقي هو خط الدفاع الأول عن الوطن.

واختتمت "هندي" بيانها بالإشادة بالرؤية الاقتصادية الاستباقية للرئيس السيسي، والتوجيه بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل ينطلق فور انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هذا التوجه يبرهن على مرونة الدولة وقدرتها على صياغة حلول وطنية خالصة تضمن استقرار الاقتصاد، وتحقق نمواً مستداماً يلمسه المواطن، تزامناً مع خطوات مصر الثابتة والواثقة نحو المستقبل.