القومي لحقوق الإنسان يدعم حق المرأة اامصرية في ولادة آمنة وكريمة

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلآ في الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاجتماعية، في ورشة العمل التي نظمتها نقابة أطباء مصر بعنوان «قسم الطبيب وحق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة»، بمشاركة نقيب أطباء مصر وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات والمجالس القومية المعنية.

وأكدت بنيامين أن الحق في رعاية صحية آمنة وكريمة أثناء الحمل والولادة والنفاس يمثل جزءآ أصيلآ من الحق في الصحة والكرامة الإنسانية، مشددة على أهمية ضمان احترام خصوصية المرأة، وحقها في الحصول على المعلومات والموافقة المستنيرة والمشاركة في القرارات المتعلقة برعايتها الصحية.

ولادة آمنة وكريمة للمصريات

ودعت ممثلة المجلس إلى تطوير آليات فعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات رعاية الأمومة والتحقيق المهني في الادعاءات الجادة، واعتماد مؤشرات وطنية للرعاية التوليدية الكريمة ضمن منظومة تقييم جودة الخدمات الصحية، وتعزيز تدريب الأطقم الطبية على حقوق المرضى وأخلاقيات الممارسة المهنية ومهارات التواصل.

وقدمت الدكتورة وفاء بنيامين خلال الورشة ورقتي عمل حول «حقوق المرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس» و«الإطار المقترح للمؤشرات الوطنية للرعاية التوليدية الكريمة»، تضمنت مقترحات عملية لتعزيز الرعاية القائمة على الكرامة الإنسانية والخصوصية والموافقة المستنيرة، وتطوير آليات المتابعة والتقييم. وقد انعكس عدد من المقترحات التي طرحها المجلس في مناقشات الورشة ومخرجاتها النهائية.

وقد اختتمت الورشة بإقرار الميثاق الوطني لتعزيز الرعاية الآمنة والكريمة أثناء الحمل والولادة، بما يدعم تطوير منظومة رعاية الأمومة وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة مواصلة دوره في متابعة السياسات والممارسات المتعلقة بالحق في الصحة، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير منظومة رعاية الأمومة من منظور حقوقي، بما يحمي حقوق المرأة، ويضمن جودة الرعاية الصحية، ويحفظ حقوق مقدمي الخدمة، ويعزز الشفافية والمساءلة والثقة في المؤسسات الصحية.