ميلوني تتجاهل الرد على منشور لترامب يوجه هجوما لها

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لم ترد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على هجوم جديد شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل عقد قمة الناتو في أنقرة.

وكان ترامب قد هاجم ميلوني عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" بنشره صورة لها مع عبارة "مطلوب أمر قضائي" أعلاها.. وفي المقابل، ، تجاهلت ميلوني حتى الآن الرد على هذا المنشور.

يشار إلى أنه كانت تربط ترامب وميلوني علاقة ودية حتى اختلفا بسبب رفض إيطاليا مساعدة الولايات المتحدة في الحرب على إيران.

ومن جهته، دافع كارلو كاليندا زعيم حزب "أزيوني" الوسطي الإيطالي المعارض عن ميلوني.

وكان ترامب قد أثار جدلا واسعا بقوله إن ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها في قمة مجموعة السبع الشهر الماضي.