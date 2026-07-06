تشريعية النواب تناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة | الأربعاء

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، وذلك بقاعة الاستماع رقم (3) بالدور الثاني بمبنى مجلس النواب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الأول من دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثالث للمجلس، حيث يُعقد بصفة لجنة مشتركة تضم إلى جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مكاتب عدد من اللجان النوعية، وهي: لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.