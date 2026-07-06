مصطفى يونس: نمتلك فرصة حقيقية أمام الأرجنتين.. ومروان لمراقبة ميسي وهاني الأفضل في مصر

أكد مصطفى يونس أن منتخب مصر يمتلك فرصة حقيقية لتقديم مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين، مشيرا إلى أن الفريق أصبح يمتلك شخصية هجومية وقدرة على تهديد المنافسين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الانضباط الدفاعي أمام بطل العالم.

وقال مصطفى يونس عبر تصريحات لـ صدى البلد، إن منتخب مصر لديه جرأة على المرمى، لافتا إلى أن اللاعبين أصبحوا أكثر ثقة في الوصول إلى مرمى المنافس، كما أثنى على الأداء القتالي الذي يقدمه حسام حسن مع المنتخب.

وأضاف أن مفتاح المباراة يكمن في تأمين المنظومة الدفاعية، موضحا أن الرقابة على ليونيل ميسي يجب أن تكون محكمة، ورشح مروان عطية للقيام بالمهمة الأساسية في الحد من خطورة قائد المنتخب الأرجنتيني داخل منطقة الوسط، مع وجود دعم مستمر من باقي عناصر الدفاع.

كما أشاد بإمكانات محمد هاني، مؤكدا أنه أفضل ظهير أيمن في مصر في الوقت الحالي.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.