أحمد السنجيدي: قدمنا 59 طلب إحاطة عن العدادات الكودية في أكبر تجمع للتيارات

علق النائب أحمد السنجيدي عضو مجلس النواب على أزمة العدادات الكودية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti" والذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي.

وقال أحمد السنجيدي:"العدادات الكودية عندما أكون مخالف وأريد اتخاذ إجراءات مع الحكومة لتقنين وضعي أدفع المخالفة، وأصبحت غير مخالف، لا يصح حذفي من التموين مثلا".

وأضاف:"والحالة الثانية لمجرد وجود عجز في العدادات العادية يوضع لي عداد كودي وأنا لم أخالف، العقاب ليس مرتين أو ثلاثة، أنا بلغت للتصالح لذلك لا أستحق ما يحدث".

واختتم النائب حديثه قائلا: "قدمنا 59 طلب إحاطة في أكبر تجمع لجميع التيارات على قضية واحدة إذا الشارع كله يقول لدينا أزمة، وأجلنا الاجتماع لحين حضور الوزراء المعنيين على أن يتم عقده قبل يوم 30 يونيو ولم يعقد حتى الآن".

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