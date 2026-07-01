انفراجة لأصحاب العدادات الكودية.. الكهرباء تبدأ إجراءات تحويل 1.1 مليون عداد إلى وضع قانوني

أعلن المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تنفيذ خطة لتحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك ضمن جهود الدولة لتسوية أوضاع المباني المخالفة وإدماجها في المنظومة الرسمية.

تطوير منظومة الكهرباء

وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي»، إن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين بما يضمن دقة احتساب الاستهلاك وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتقديم خدمة عادلة للمواطنين.

وأوضح أن العدادات الكودية جرى تطبيقها كحل مؤقت لإتاحة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، سواء كانت وحدات سكنية أو منشآت زراعية أو صناعية أو تجارية، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وتحويلها إلى عدادات قانونية دائمة.