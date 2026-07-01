قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام عطلة متتالية.. جدول الإجازات الرسمية 2026
الكونغو تتفوق على منتخب إنجلترا بهدف في الشوط الأول بالمونديال
حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل
إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية
أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم
القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة
حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث
أستاذ علوم سياسية: غموض اتفاق واشنطن وطهران يُفجر الخلافات.. ومخاوف من فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز
الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد كودي .. وخطة لتحويلها إلى عدادات قانونية
احتجاجات واسعة في جنوب أفريقيا ضد الهجرة غير الشرعية.. واستنفار للشرطة
26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
بعد انتهاء المهلة.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي في القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد كودي .. وخطة لتحويلها إلى عدادات قانونية

العدادات الكودية
العدادات الكودية
محمد البدوي

أعلن المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة الوزارة للبدء في تحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

توصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أن العداد الكودي جرى استحداثه في الأساس كآلية تسمح بتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة، سواء كانت سكنية أو مخصصة للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، بهدف توفير خدمة الكهرباء بصورة قانونية مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع.

وأشار إلى أنه مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت وزارة الكهرباء اتخاذ خطوات عملية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يعكس الوضع القانوني للمباني التي تم تقنين أوضاعها.

المؤشرات والأرقام المتعلقة بمنظومة العدادات

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء عن عدد من المؤشرات والأرقام المتعلقة بمنظومة العدادات في مصر، موضحًا أن إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 46 مليون مشترك، فيما وصل عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها إلى 10 ملايين عداد على مستوى الجمهورية.

تركيب العدادات الكودية

وأضاف أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبه خلال العامين الأخيرين فقط، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024، والذي سمح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط لحين الانتهاء من إجراءات التقنين.

ولفت إلى وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يتم التعامل عليه أو إعادة شحنه خلال العام الماضي، ما يعني أنها عدادات خارج نطاق الاستهلاك الفعلي في الوقت الراهن.

العدادات الكودية الكهرباء وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الدوري الفلسطيني

رسميًا.. استئناف النشاط الكروي الفلسطيني في سبتمبر بعد غياب 3 سنوات

سيف الجزيري

أول رد فعل من سيف الجزيري بعد أنباء رحيله عن الزمالك

منتخب مصر

تيخيرا حكماً لمباراة مصر وأستراليا في مونديال 2026

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد