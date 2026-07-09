غلق وتشميع عيادة ومركز علاج طبيعي غير مرخصين بمدينة سفاجا

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا قرارات غلق وتشميع منشأتين طبيتين تعملان دون ترخيص، وذلك في إطار حملات الرقابة على المنشآت الطبية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية وحماية صحة المواطنين.

وقال اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، إن اللجنة المختصة بالوحدة المحلية نفذت قرارات الغلق والتشميع بحق منشآت ثبتت مخالفتها للاشتراطات القانونية والمعايير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ القرار رقم 659 لسنة 2026 بغلق وتشميع عيادة خاصة لطب وجراحة العيون، لمزاولتها النشاط بالمخالفة للاشتراطات القانونية، كما جرى تنفيذ القرار رقم 657 لسنة 2026 بغلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي، لقيامه بالتشغيل دون الحصول على ترخيص رسمي.

وأشار رئيس المدينة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة التزام المنشآت الطبية بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

وشدد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف معايير السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بمدينة سفاجا.