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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد 300 مليون سؤال.. "شات جي بي تي" يدخل عالم الصحة بقوة

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن إتاحة ميزة ChatGPT Health لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وذلك عبر جميع باقات الخدمة، في خطوة توسع قدرات روبوت الدردشة في التعامل مع الاستفسارات الصحية.

وتتيح الميزة للمستخدمين ربط بياناتهم الصحية من عدد من الخدمات والتطبيقات، بما في ذلك آبل هيلث وMyFitnessPal وFunction Health، إضافة إلى إمكانية دمج السجلات الطبية من أنظمة المستشفيات.

وأوضحت الشركة أن عدد الاستفسارات الصحية التي يتلقاها ChatGPT ارتفع إلى نحو 300 مليون استفسار أسبوعيا، مقارنة بـ230 مليونا عند بدء اختبار الميزة مطلع العام الجاري.

كما أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من بياناتهم الصحية المرتبطة أثناء جميع المحادثات، وليس فقط داخل قسم الصحة المخصص، ما يسمح بالحصول على إجابات أكثر ارتباطا بالحالة الشخصية، مثل المعلومات المتعلقة بالأطعمة أو الحساسية.

ChatGPT

وأكدت OpenAI أن نماذجها حققت تحسنا في التعامل مع الأسئلة الطبية، مشيرة إلى أن نموذج GPT-5.6 Luna تفوق على GPT-5.5 في اختبارات HealthBench المخصصة لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.

ورغم هذه التطورات، شددت الشركة على أن ChatGPT ليس مخصصا لتشخيص الأمراض أو تقديم العلاج، داعية المستخدمين إلى التحقق من المعلومات والاعتماد على الأطباء والمتخصصين عند اتخاذ أي قرارات طبية.

وأكدت OpenAI أيضا أنها لا تستخدم بيانات المستخدمين الصحية في تدريب نماذجها، وأنها تتعاون مع أطباء ومتخصصين لتحسين جودة الإجابات المتعلقة بالصحة وتعزيز مستويات الأمان.

وبدأ طرح ميزة ChatGPT Health تدريجيا هذا الأسبوع للمستخدمين المسجلين في الولايات المتحدة عبر الويب وتطبيق iOS، وتشمل جميع الباقات، بما فيها المجانية وGo وPlus وPro.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI، أطلقت تحديث جديدا لـ ChatGPT لجعله أكثر أمانا للمراهقين، من خلال طرح نظاما للتنبؤ بالعمر، والذي يتيح لروبوت الدردشة تطبيق تجربة استخدام أكثر ملاءمة للعمر تلقائيا عندما يقدر النظام أن المستخدم دون 18 عاما. 

شات جي بي تي OpenAI ChatGPT Health

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