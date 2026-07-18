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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 3000 جنيه.. الشروط والتسجيل

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 3000 جنيه.. الشروط والتسجيل
صرف منحة العمالة غير المنتظمة 3000 جنيه.. الشروط والتسجيل
عبد الفتاح تركي

منحة العمالة غير المنتظمة .. بدأت وزارة العمل تنفيذ إجراءات صرف آخر المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة للمستحقين المسجلين بقاعدة بياناتها، حيث يتم صرف منحة شهر يوليو 2026 بقيمة 3000 جنيه اعتبارًا من الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، من خلال جميع مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بالقاهرة والمحافظات، ويستمر الصرف حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية الحصول على المنحة باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستحقين.

ويزداد اهتمام آلاف المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وقيمة المنحة، وشروط الاستحقاق، وخطوات التسجيل، والأوراق المطلوبة، وطريقة الاستفادة، في ظل استمرار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لذلك يستعرض هذا التقرير جميع التفاصيل الرسمية المعلنة دون أي تغيير في الأرقام أو المعلومات.

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منحة العمالة غير المنتظمة 2026

متى يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وفقًا لوزارة العمل، يبدأ صرف آخر المنح الاستثنائية، وهي منحة شهر يوليو 2026، اعتبارًا من الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ويتم صرف المنحة من خلال جميع مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بالقاهرة والمحافظات، وذلك حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بما يتيح للمستحقين الحصول على مستحقاتهم بسهولة.

كما أوضحت الوزارة أن صرف المنحة يستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، ويستطيع العامل غير المنتظم المستحق صرفها باستخدام بطاقة الرقم القومي.

كم تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة؟

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 3000 جنيه لكل مستحق.

ويتم صرف هذه القيمة للمواطنين المستحقين والمسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

كيف يمكن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

أوضحت وزارة العمل خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، والتي تتم على النحو الآتي:

  • زيارة موقع وزارة العمل المصرية الإلكتروني.
  • الضغط على تسجيل العمالة غير المنتظمة.
  • إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
  • تحديد نوع العمل الحالي أو السابق.
  • التأكد من إدخال البيانات بشكل دقيق.
  • الضغط على إرسال الطلب.

ويجب على المتقدم التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة لضمان استكمال إجراءات التسجيل بصورة صحيحة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة؟

حددت وزارة العمل مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم، وتشمل:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.
  • مستندات رسمية بعدم وجود دخل ثابت.
  • شهادة الميلاد حديثة.
  • أوراق شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.
  • بحث اجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

ويتعين تقديم هذه المستندات ضمن إجراءات التسجيل وفقًا للضوابط المعلنة.

ما شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة؟

وضعت وزارة العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة، وهي:

  • أن يكون العامل مصري الجنسية.
  • أن يكون العامل من المقيمين داخل مصر.
  • أن يكون عمله غير منتظم.
  • أن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
  • أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
  • ألا يكون لديه سجل تجاري.
  • ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.
  • ألا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان.

وتُطبق هذه الشروط عند فحص طلبات الاستحقاق لتحديد المستفيدين من المنحة.

العمالة غير المنتظمة

كيف يمكن الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة؟

تتم الاستفادة من المنحة من خلال التسجيل بالبيانات الصحيحة، واستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مع إدراج اسم العامل ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل.

وبعد استكمال الإجراءات واعتماد الاستحقاق، يمكن للمستفيد صرف المنحة باستخدام بطاقة الرقم القومي من مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد خلال الفترة المحددة للصرف.

لماذا يزداد البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

ارتفعت معدلات البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بعد بدء وزارة العمل تنفيذ إجراءات صرف آخر المنح الاستثنائية للمستحقين، ورغبة المواطنين في التعرف على موعد الصرف، وقيمة المنحة، وشروط الاستحقاق، وخطوات التسجيل، والأوراق المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المستحقين بمتابعة الإجراءات الرسمية الخاصة بالحصول على المنحة، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة للفئات المستحقة.

ما أبرز المعلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

تشمل المنحة صرف 3000 جنيه للمستحقين المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، ويبدأ صرف منحة شهر يوليو 2026 اعتبارًا من الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، من خلال جميع مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بالقاهرة والمحافظات، ويستمر الصرف حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

كما حددت وزارة العمل خطوات التسجيل، والأوراق المطلوبة، وشروط الاستحقاق، التي تتضمن الجنسية المصرية، والإقامة داخل مصر، والعمل غير المنتظم، والتسجيل في مديرية القوى العاملة، وعدم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وعدم وجود سجل تجاري، أو امتلاك رؤوس ماشية للتجارة، أو حيازة أرض زراعية تزيد على فدان.

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