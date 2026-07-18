قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
480 طالبا من 8محافظات|بدء حفل تكريم المتفوقين في اختبار TOFAS للبرمجة
دعاء أول الأسبوع .. 10 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة وتوسع رزقك
عمال الشارع في أمان.. تفاصيل قرار ضم المهن الحرة والدليفري للمعاشات والتأمينات
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
وزير التجارة الباكستاني يدعو إلى تحويل العلاقات مع مصر لشراكة اقتصادية أقوى
علي جمعة: البخل يخنق النفس والتبذير يبدد النعمة والاعتدال يعمر الحياة
صراع الأجيال على عرش المراوغات.. هل يحافظ ميسي على التاج أم يخطفه لامين يامال؟
فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم
كانوا يشيعون جنازة.. استشهاد 8 أشخاص قرب سوق وسط غزة
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. برلماني يطالب برؤية موحدة لدمج العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
أميرة خلف

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي كخطوة ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من القوى العاملة في البلاد، وتعمل في قطاعات متعددة دون ضمانات أو حقوق قانونية، مما يعرضهم لمخاطر وظروف عمل غير مستقرة.

وأوضح أن المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحفيز العمالة غير المنتظمة للدمج في القطاع الرسمي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، هى مبادرة اجتماعية تنموية، ستساهم في خضوع ملايين العمال تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والاستفادة من المزايا والتيسيرات المكفولة وفقاً للدستور والقانون، كما سيساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضاف أن دمج هذه العمالة في الاقتصاد الرسمي يساهم في تحسين مستويات الدخل والحماية الاجتماعية لهم، ويتيح للحكومة توفير بيانات دقيقة تساعد في وضع سياسات أكثر فاعلية لدعم هذه الفئات، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تبني إجراءات تشريعية وتنظيمية تسهل تسجيل العاملين غير المنتظمين وضمان حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والصحية.

وأوضح النائب أشرف مرزوق، أن الاقتصاد الرسمي يستفيد بشكل كبير من توسيع قاعدة العمالة المنضوية تحت مظلته، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الموارد الضريبية وبالتالي تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، مؤكدا أن دمج العمالة غير المنتظمة سيقضي على الاقتصاد الموازي الذي يفتقر للشفافية ويعوق التنمية المستدامة.

توحيد الجهود لتقديم برامج تدريب وتأهيل للعمالة غير المنتظمة 

 

وأشار إلى أن الحكومة والوزارات والجهات المعنية يجب أن تتكاتف لتقديم برامج تدريب وتأهيل ترفع من مهارات هذه الفئة، مما يزيد فرصهم في سوق العمل الرسمي ويرفع من إنتاجيتهم، بالإضافة إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف جزءا كبيرا من هذه العمالة، لتسهيل انتقالها إلى العمالة المنظمة، داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون مع الدولة لتحقيق دمج فعال للعمالة غير المنتظمة . 

أشرف مرزوق مجلس النواب حزب حماة الوطن الاقتصاد الرسمي التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

ترشيحاتنا

أرشيفية

ناقد رياضي: إسبانيا الأكثر جاهزية قبل نهائي المونديال.. وميسي مصدر الخطورة الأكبر

صورة ارشيفية

الإيجار التمليكي 2026..بوابة جديدة لتملك شقق الإسكان الاجتماعي دون مقدمات مرتفعة

أرشيفية

خبير: الإيجار التمليكي يستهدف الشباب وحديثي الزواج

بالصور

أزمة جديدة .. تسلا تواجه مشروع قانون في نيوجيرسي يعرقل تشغيل سياراتها الأجرة الذاتية ‏

سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة
سيارات تيسلا الاجرة ذاتية القيادة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد