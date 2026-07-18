جمال أبو الفتوح: تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة يعزز الحماية الاجتماعية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للعمالة غير المنتظمة، يمثل خطوة مهمة حول اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة، وحرص الدولة على تحسين أوضاعها المعيشية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرها.

وقال إن العمالة غير المنتظمة تعد من أكثر الفئات احتياجا إلى الدعم والرعاية، نظرا لطبيعة أعمالها التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى مظلة تأمينية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد استمرار الدولة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن الحكومة تتحرك بخطوات جادة لتنفيذ هذه التكليفات من خلال حصر العمالة غير المنتظمة، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير التأمين الصحي والاجتماعي، وصرف المنح في المناسبات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين.

وأضاف النائب جمال أبو الفتوح أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية متكاملة، لافتا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز حقوق العامل المصري.

استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة يعد استثمارا في الإنسان المصري، وخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.