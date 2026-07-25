قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام خليل: مواجهة الأفكار المتطرفة تتطلب وعيًا مجتمعيًا.. والشباب خط الدفاع الأول
الجيش السوداني يعلن التقدم بمحور أم سيالة وإلحاق خسائر كبيرة بالدعم السريع
بلومبيرج: جفاف يهدد حقول الأرز في آسيا…وظاهرة «إل نينيو» تعمق أزمة المزارعين
اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟
أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية
سليمان وهدان: مصر كشفت حقيقة الإخوان.. وتوعية الشباب ضرورة لمنع تكرار التجربة
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة
اشتباكات في بعبدة بريف جبلة.. مقتل عنصر من الأمن الداخلي ومسلحين وسط عملية لملاحقة مطلوبين
بدون تغيير.. سعر العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي..الآن
عزة مصطفى: ذكرى وقفة الإخوان في تل أبيب تعيد الجدل حول مواقف الجماعة
تعزيزات عسكرية إسرائيلية وحملات تفتيش واعتقال موسعة وسط تصعيد بالضفة الغربية
بعد مد المهلة للمستأجرين .. من لهم أولوية الحصول على شقق من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

واقعة خطيرة تكشف وجها جديدا للذكاء الاصطناعي.. وخبير يطالب بخطوط حمراء

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
رحمة سمير

حذر الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار المؤسسي وإدماج الذكاء الاصطناعي وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي بعد واقعة منصة "هاجين فيس"، مؤكدًا أن الأنظمة الذكية أصبحت قادرة على الالتفاف على القيود الأمنية والبحث عن حلول غير متوقعة، وهو ما يستدعي وضع ضوابط صارمة تمنع ربطها بالبنية التحتية الحيوية.

الذكاء الاصطناعي يبحث عن "ثغرات" بدلًا من الحلول التقليدية

وأوضح خليف أن ما حدث خلال اختبارات شركة "أوبن إيه آي" كشف عن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تجاوز الأساليب التقليدية في تنفيذ المهام، حيث لم تلتزم بالطريقة التي وضعها المبرمج، بل بحثت عن ثغرات للوصول إلى النتيجة بأقل مجهود ممكن.

الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق

تشبيه يكشف خطورة ما حدث

وشبّه خليف الواقعة بطالب ذكي حُبس داخل غرفة وطُلب منه فتح صندوق مغلق بقفل رقمي، لكنه بدلاً من تجربة الأرقام، عثر على اتصال بالإنترنت داخل الغرفة، ودخل إلى قاعدة بيانات خارجية للحصول على رمز الفتح مباشرة، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس قدرة الذكاء الاصطناعي على التحايل والالتفاف على القيود بطريقة تشبه التفكير البشري.

ناقوس خطر.. لكن السيطرة لم تُفقد بعد

وأكد استشاري الابتكار أن الواقعة لا تعني خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بشكل كامل، لكنها تمثل إنذارًا مبكرًا يستوجب وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأنظمة، خاصة مع تطور قدراتها على اكتشاف الثغرات وربط ملايين البيانات خلال ثوانٍ.

روبوت الذكاء الاصطناعي كلود

تحذير من ربط الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية

وشدد خليف على ضرورة منع أي وصول مباشر لأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية الحرجة، مثل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، مؤكدًا أن منحها هذا النوع من الصلاحيات قد يمثل مخاطرة كبيرة في ظل تطور قدراتها التقنية.

أكاديميون : الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور مترجم النصوص الفلسفية

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط دعوات متزايدة لوضع أطر تنظيمية وتشريعية تضمن الاستفادة من هذه التكنولوجيا دون تعريض القطاعات الحيوية لأي مخاطر مستقبلية.

الذكاء الاصطناعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأنظمة المخاطر ضوابط صارمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

روبي

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

حملات بيطرية مكثفة

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مطلوب الرد سريعا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

المزيد