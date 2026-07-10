في ذكرى رحيل محمود رضا.. أسطورة الرقص الشعبي الذي نقل التراث المصري إلى العالمية

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان الاستعراضي الكبير محمود رضا، أحد أبرز رموز الفنون الشعبية في مصر، ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، التي أصبحت علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، ونجحت في تقديم التراث المصري إلى العالم في صورة استعراضية متميزة.

وُلد محمود رضا في 18 مارس عام 1930 بمحافظة القاهرة، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلا أنه اختار أن يشق طريقه في عالم الفن رغم دراسته للتجارة، بعدما تعلق بالرقص الإيقاعي منذ صغره، وتأثر بشقيقه الأكبر علي رضا، كما كان حريصًا على مشاهدة الأفلام الاستعراضية الأجنبية، حيث اعتاد مشاهدة الفيلم الواحد مرات عديدة ليتقن حركة راقصة بعينها، ثم يتدرب عليها لساعات حتى ينجح في تنفيذها.

بدأ محمود رضا مشواره الفني عام 1949 من خلال فيلم "أحبك أنت"، حيث ظهر في دور راقص، ثم شارك في فيلم "بابا أمين" للمخرج يوسف شاهين، وتوالت بعد ذلك مشاركاته في الأفلام السينمائية راقصًا ومصممًا للاستعراضات، ومن أبرزها: "عروسة المولد"، "أغلى من عينيه"، "قلوب حائرة"، "فتى أحلامي"، "ساحر النساء"، "لا تذكريني"، "إجازة نصف السنة"، "وفاء للأبد"، "غرام في الكرنك"، "حرامي الورقة"؛ ليصبح أحد أبرز صناع الاستعراضات في السينما المصرية.

ولم يكن محمود رضا مجرد راقص أو مصمم استعراضات، بل كان رائدًا للرقص الشعبي المسرحي في مصر؛ إذ جاب محافظات الصعيد والريف والسواحل ومختلف الأقاليم، باحثًا في العادات والتقاليد والملابس والرقصات الشعبية، ثم أعاد تقديمها في عروض مسرحية تمزج بين الرقص والموسيقى والأغنيات والحكايات الشعبية، وكان يؤكد دائمًا أنه يستلهم التراث الشعبي ويعيد صياغته في قالب فني معاصر، من دون نقله بصورته التقليدية.

وجاءت فكرة تأسيس فرقة رضا بعد سنوات من التعلم والتجربة؛ إذ درس محمود رضا فنون الرقص، وشارك في عدد من الفرق الاستعراضية، من بينها فرقة نادي "هليوليدو". ثم انضم عام 1954 إلى فرقة "ألاريا" الأرجنتينية، وقدم عروضًا في القاهرة والإسكندرية وروما وباريس، ما أكسبه خبرة واسعة في تصميم الرقصات، قبل أن يتعاون مع شقيقه علي رضا والفنانة فريدة فهمي لتأسيس أول فرقة مصرية متخصصة في تقديم الفنون الشعبية في صورة مسرحية حديثة.

وانطلقت فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959، وقدمت أول عروضها على مسرح الأزبكية، وضمت في بداياتها مجموعة من الراقصين والراقصات والعازفين الذين شكلوا النواة الأولى للفرقة.

وصمم محمود رضا رقصات مستوحاة من مختلف البيئات المصرية، بينما أخرج العروض الدكتور حسن فهمي، لتسهم الفرقة في ترسيخ مكانة الرقص الشعبي وإبراز قيمته الفنية والثقافية داخل المجتمع.

وسرعان ما تجاوزت الفرقة حدود مصر، فجابت العديد من دول العالم، حاملة التراث المصري إلى المحافل الدولية.. وفي عام 1961 أصبحت تابعة لوزارة الثقافة بقرار جمهوري، مع استمرار محمود رضا وشقيقه علي رضا في قيادتها، ثم انتقلت عام 1962 إلى مسرح متروبول، حيث تعاونت مع الموسيقار علي إسماعيل، الذي أسهم في تطوير الموسيقى المصاحبة للعروض، ووضع العديد من الألحان والتوزيعات التي ارتبطت بنجاح الفرقة.

واعتمد نجاح الفرقة على البحث الميداني، إذ زار محمود رضا وأعضاء فرقته محافظات عدة، منها الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط، لدراسة الرقصات الشعبية والموسيقى والأزياء التقليدية، ثم أعادوا تقديمها في صورة فنية تعكس تنوع التراث المصري وتحافظ على روحه.

وشهدت الفرقة مرحلة جديدة من الانتشار عبر السينما، إذ ارتبط اسمها بعدد من الأفلام التي ساهمت في التعريف بها داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها "غرام في الكرنك"، "إجازة نصف السنة"، "حرامي الورقة"، وهي أعمال لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ حضور الفرقة جماهيريًا، رغم تأكيد محمود رضا في أكثر من مناسبة أنه كان يرى شغفه الحقيقي في الرقص وتصميم الاستعراضات أكثر من التمثيل.

وكان آخر عرض مسرحي قدمه محمود رضا راقصًا وهو في الثانية والأربعين من عمره، خلال عرض"علي بابا والأربعين حرامي" بالإسكندرية، قبل أن يتفرغ لتصميم الاستعراضات والإخراج والتدريب، مؤمنًا بأن الفنان يستطيع أن يواصل عطائه من خلال صناعة الأجيال الجديدة وتطوير فنون الأداء.

وحصدت فرقة رضا العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، من بينها الميدالية الذهبية والجائزة الأولى والثانية عن رقصة "النوبة"، والميدالية الذهبية عن رقصة "يا مراكبي"، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرج عام 1995، إلى جانب وسام الكوكب الأردني، والعديد من الشهادات التقديرية في العروض والمهرجانات داخل مصر وخارجها.

وعلى المستوى الشخصي، ارتبط محمود رضا بعلاقة إنسانية وفنية مع أسرة فهمي، فتزوج نديدة فهمي شقيقة الفنانة فريدة فهمي، وأنجب منها ابنته الفنانة شيرين رضا، بينما تزوج شقيقه علي رضا من فريدة فهمي، وشكلت هذه الروابط العائلية والفنية أحد أسرار نجاح فرقة رضا، كما أشار في أحد حواراته إلى أنه تعلم اللغة الإنجليزية بدافع حبه لزوجته، وتمسك بالزواج منها رغم إصابتها بروماتيزم القلب وتحذيرات المحيطين به، مؤكدًا أن الحب كان أقوى من المرض.

ورحل محمود رضا عن عالمنا في 10 يوليو 2020، إلا أن إرثه الفني لا يزال حاضرًا حتى اليوم، إذ تواصل استعراضاته وفرقة رضا للفنون الشعبية إلهام أجيال جديدة من الفنانين، ويظل اسمه مرتبطًا بتاريخ الفن الشعبي المصري، باعتباره أحد أبرز رواده وأكثرهم تأثيرًا في نقل التراث المصري من المحلية إلى العالمية.



