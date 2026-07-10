تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس

صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات ،لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





