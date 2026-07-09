مخدرات أونلاين.. القبض على أدمن صفحة بيع الممنوعات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المواد المخدرة على الانترنت.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وتم بإرشاده ضبط ( كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.