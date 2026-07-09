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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات أونلاين.. القبض على أدمن صفحة بيع الممنوعات

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المواد المخدرة على الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وتم بإرشاده ضبط ( كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الانترنت

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