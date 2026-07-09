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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الرقابة الإدارية: حبس 19 متهما وإلزامهم بسداد 900 مليون جنيه غرامات في قضية إعفاءات جمركية

هيئة الرقابة الادارية
هيئة الرقابة الادارية
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استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم التهرب الجمركي، أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مسؤولي عدد 13 شركة عاملة في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية، باصطناع واستخدام مستندات مزورة بهدف الحصول على إعفاءات جمركية واستخدامها للإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي أكدت تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بحق عدد 19 متهمًا بالحبس مع الشغل وإلزامهم بسداد قيمة الرسوم والغرامات المالية المستحقة والتي بلغت حوالي 900 مليون جنيه.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للاستيراد من الخارج والمشاركة الإيجابية الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني بما يضمن الدفع بعجلة التنمية.

الرقابة الادارية هيئة الرقابة الادارية رسوم جمركية

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