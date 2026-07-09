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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرض على العنف والبلطجة.. القبض على صانع محتوى سجل أغاني تتضمن ألفاظا إباحية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى سجل أغانى تتضمن ألفاظ خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامه بتسجيل أغانى غير مجازة رقابياً وتحتوى على ألفاظ إباحية خادشة للحياء والتحريض على العنف والبلطجة بما يتنافى مع القيم المجتمعية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وبحوزته (هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية صانع محتوى ألفاظ خادشة

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