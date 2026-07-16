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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين: كنا قريبين من النهائي لكن الأرجنتين قلبت كل شيء في دقائق

هارى كين
هارى كين
رباب الهواري

أعرب هاري كين قائد منتخب إنجلترا عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام منتخب الأرجنتين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب بلاده كان على بعد خطوات قليلة من التأهل إلى المباراة النهائية قبل أن تتغير مجريات اللقاء خلال فترة قصيرة.

وأوضح كين أن المنتخب الإنجليزي نجح في التقدم بهدف، وكان اللاعبون يشعرون بأنهم يسيطرون على مجريات المباراة، إلا أن المنتخب الأرجنتيني استغل بعض اللحظات الحاسمة ونجح في العودة سريعًا، مشيرًا إلى أن كل شيء تبدل خلال نحو خمس عشرة دقيقة فقط، وهي الفترة التي حسمت نتيجة المواجهة لصالح المنافس.

وأضاف قائد إنجلترا أن الجهاز الفني واللاعبين حاولوا بعد التقدم تضييق المساحات أمام لاعبي الأرجنتين والحد من خطورتهم، لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ ذلك بالصورة المطلوبة، وهو ما منح المنافس فرصة للعودة وفرض أسلوبه على المباراة حتى نجح في تسجيل هدفي الفوز.

وأشاد كين بالمستوى الكبير الذي قدمه ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي ويُعد من أعظم لاعبي كرة القدم، موضحًا أن منتخب إنجلترا وضع خطة خاصة للحد من خطورته، إلا أن تنفيذها لم يكن كافيًا بسبب الجودة الكبيرة التي يمتلكها قائد المنتخب الأرجنتيني، خاصة في صناعة الفرص والتعامل مع الكرات العرضية التي شكلت خطورة مستمرة على الدفاع الإنجليزي.

كما اعترف كين بأن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني خلال الشوط الثاني لم تحقق التأثير المطلوب، ولم تمنح الفريق الإضافة التي كان ينتظرها من أجل الحفاظ على التقدم أو استعادة السيطرة بعد استقبال هدف التعادل، وهو ما صعّب مهمة المنتخب في الدقائق الأخيرة.

واختتم قائد المنتخب الإنجليزي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم داخل الملعب، وأن الخروج من نصف النهائي بهذه الطريقة أمر مؤلم للغاية، خاصة أن الفريق كان قريبًا جدًا من بلوغ المباراة النهائية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعلم من هذه التجربة والعودة بصورة أقوى في الاستحقاقات المقبلة.

هاري كين انجلترا الارجنتين اخبار الرياضة كأس العالم

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