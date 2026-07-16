شبانة: الأرجنتين لم تفعل أمام مصر ما فعلته بإنجلترا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المنتخب الأرجنتيني لم يقدم أمام منتخب مصر نفس المستوى الذي ظهر به أمام إنجلترا، مشيرًا إلى أن المنتخب الإنجليزي فقد تقدمه في الدقائق الأخيرة رغم إجراء تغييرات دفاعية.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "الأرجنتين معرفتش تعمل معانا نص اللي عملته في إنجلترا، ومش عارف إيه اللي حصل للدوري الإنجليزي بقى".

الارجنتين

وأضاف: "يعني تبقى كسبان في آخر 10 دقائق وتخسر، وبقول للناس اللي كانت بتنتقد حسام حسن، وبتسأل ليه مدافعش في آخر 10 دقائق، طيب ما مدرب إنجلترا نزل مدافعين كتير، وفي الآخر إيه اللي حصل؟".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "الأرجنتين استحقت الفوز على إنجلترا، والمنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني كان متراجعًا بشكل واضح".