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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تخفيف حكم حبس مشرف حمام سباحة نادي الغابة لـ 6 أشهر بقضية السباح جون

جون ماجد
جون ماجد
مصطفي رجب

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، قبول استئناف مشرف حمام السباحة في واقعة نادي الغابة ووفاة السباح جون ماجد وتخفيف حكم حبسه من 3 سنوات إلى 6 أشهر. 

تفاصيل القضية


وكانت محكمة مصر الجديدة، قضت بمعاقبة مدربي سباحة بـنادي الغابة للسباحة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف والسجن عاما مع الشغل لمشرف لاتهامهم بالتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل النادي.


وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا أمرت بإحالة مدرب ومشرف السباحة بنادي الغابة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل حمام السباحة بالنادى، وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الطفل "جون ماجد" الذى توفى أثناء قيامه بتدريب السباحة فى نادي الغابة الرياضى، حيث تبين من التقرير أن الوفاة نتجت بسبب إسفكسيا الغرق، وما أعقبه من توقف قلبي تنفسي مطول أدى إلى نقص التروية، وأنه لا توجد بعموم الجثمان ثمة آثار إصابة تشير إلى عنف جنائي أو شبهة جنائية .

كانت النيابة العامة أمرت في واقعة وفاة "جون  ماجد" الذى توفى متأثرا بما لحقه به جراء غرقه داخل حمام سباحة بناد رياضي أثناء قيامه بأداء تدريباته مع أحد المدربين بالنادي، باستدعاء وانتداب الطب الشرعي الذى قام بإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وذلك لسماع أقواله حول طبية وأسباب الوفاة الحقيقية.

كان شاب في العقد الثاني من العمر لقى مصرعه داخل حمام سباحة وذلك بعد 24 يوما داخل المستشفى عقب نقله إليها بسبب تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محكمة مصر الجديد قبول استئناف مشرف حمام السباحة السباح جون ماج السباح جون ماجد

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